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Türkiye'den gelen tepkilere cevap niteliğinde fotoğraf! Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yi kucağına alarak poz verdi - Son Dakika

Türkiye'den gelen tepkilere cevap niteliğinde fotoğraf! Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yi kucağına alarak poz verdi

01.02.2022 18:59

Sevgilisi İmge'yle verdiği pozlar Türkiye'de bir kesim insan tarafından tepki toplayan İtalya'nın Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyadan takipçilerinin sorularını cevapladı. "İmge'yle bilmediğimiz bir fotoğraf?" sorusuna kız arkadaşını kucağına aldığı bir pozunu paylaşan Ebrar, sosyal medyada yine gündem oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yle ayrıldığı yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap verdi. İtalya'nın Novara takımında forma giyen milli voleybolcunun sevgilisini kucağına aldığı poz ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

SEVGİLİSİYLE BARIŞTI

Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yle barıştığını duyurdu. Bir takipçisinin "İmge'yle bilmediğimiz bir fotoğraf?" sorusuna kız arkadaşını kucağına aldığı bir pozunu paylaşan Ebrar yine sosyal medyada çok konuşuldu.

Türkiye'den gelen tepkilere olay cevap! Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'yle kucak pozu ortalığı yıktı

"ELEŞTİRİLER SÖKMÜYOR BANA"

Ebrar Karakurt, kendisine yöneltilen "Eleştirilere ve baskılara nasıl dayanıyorsun? Duygusal çöküntü yaşadığın oldu mu?" sorusuna, "Hiç olmadı. Ben gülüyorum sadece. Zaten dili olan konuşuyor. Ben en iyi yaptığım şeyi yapıp sahada cevap vermeye devam ediyorum. Gamsızım ben. Eleştiriler sökmüyor bana." cevabını verdi.

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Ebrar Karakurt, voleybol, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'den gelen tepkilere cevap niteliğinde fotoğraf! Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yi kucağına alarak poz verdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye'den gelen tepkilere cevap niteliğinde fotoğraf! Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yi kucağına alarak poz verdi - Son Dakika
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