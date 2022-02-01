Türkiye'den gelen tepkilere cevap niteliğinde fotoğraf! Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yi kucağına alarak poz verdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yle ayrıldığı yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap verdi. İtalya'nın Novara takımında forma giyen milli voleybolcunun sevgilisini kucağına aldığı poz ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

SEVGİLİSİYLE BARIŞTI

Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'yle barıştığını duyurdu. Bir takipçisinin "İmge'yle bilmediğimiz bir fotoğraf?" sorusuna kız arkadaşını kucağına aldığı bir pozunu paylaşan Ebrar yine sosyal medyada çok konuşuldu.

"ELEŞTİRİLER SÖKMÜYOR BANA"

Ebrar Karakurt, kendisine yöneltilen "Eleştirilere ve baskılara nasıl dayanıyorsun? Duygusal çöküntü yaşadığın oldu mu?" sorusuna, "Hiç olmadı. Ben gülüyorum sadece. Zaten dili olan konuşuyor. Ben en iyi yaptığım şeyi yapıp sahada cevap vermeye devam ediyorum. Gamsızım ben. Eleştiriler sökmüyor bana." cevabını verdi.