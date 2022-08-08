Konya 'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, grup maçında İran ile karşılaştı. İlk yarıyı 11-9 yenik kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 26-20 kaybetti. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçını 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile oynayacak.

Kaynak: DHA

Türkiye, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, İran'a mağlup oldu - Son Dakika

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