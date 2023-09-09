Azerbaycan bayrağını öpen polis takdir topladı - Son Dakika

Azerbaycan bayrağını öpen polis takdir topladı

Son Güncelleme: 09.09.2023 10:25

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında stada giriş kontrolünde taraftarlardan birinin üzerinde Azerbaycan bayrağı olduğu görüldü. Bayrağı sahibinden alan polis memuru, bayrağı katladıktan sonra 3 defa öptü. Bu durum, büyük takdir topladı.

Eskişehir'deki Türkiye- Ermenistan maçı öncesi, iki polisin Azerbaycan bayrağını öperek teslim alması, büyük takdir topladı.

TARAFTARIN ÜZERİNDEN AZERBAYCAN BAYRAĞI ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya geldiği maçta tarihe geçen bir olay yaşandı. Stada giriş kontrolünde taraftarlardan birinin üzerinde Azerbaycan bayrağı olduğu anlaşıldı.

BAYRAĞI KATLADIKTAN SONRA ÖPTÜ

Görevli polislerden biri bayrağı sahibinden alıp katladıktan sonra 3 defa öptü. Azerbaycan bayrağını tişörtünün altına saklayan taraftarın üzerinin arandığı video Azeri kanalı tarafından kaydedildi. Polis'in Azerbaycan bayrağını öpüp katlayarak diğer emniyet mensubuna verdiği görüntüler kameralara yansıdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Azerbaycan bayrağını öpen polis takdir topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan bayrağını öpen polis takdir topladı - Son Dakika
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