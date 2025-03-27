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Türkiye EuroBasket 2025'te A Grubu'nda!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile eşleşti.

27.03.2025 18:59
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket 2025'te A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile eşleşti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Sportif Direktör Alper Yılmaz, A Erkek Milli Takım Genel Menajeri Nedim Yücel ile A Erkek Milli Takım Menajeri Osman Sarısoy katıldı.

Kura çekimine dördüncü torbadan katılan milliler, A Grubu'nda, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile eşleşti. Ay-yıldızlılar grup karşılaşmalarını Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynayacak.

Ay-yıldızlılar organizasyondaki ilk maçını 27 Ağustos Çarşamba günü Letonya ile oynayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü Çekya, üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi günü Portekiz, dördüncü maçında ise 1 Eylül Pazartesi Estonya ile karşılaşacak. A Grubu'ndaki son maçımız ise 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile olacak.

Finlandiya'nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol, Polonya'nın Katowice ve Letonya'nın Riga şehirlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Portekiz, Estonya, Letonya, Türkiye, Sırbistan, Çekya

B Grubu: Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ

C Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek

D Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye EuroBasket 2025'te A Grubu'nda! - Son Dakika

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