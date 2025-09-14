Türkiye EuroBasket 2025\'te İkinciliği Aldı

SALON: Riga Arena

HAKEMLER: Matthew Leigh Kallio, Ademir Zurapovic, Yohan Rosso

TÜRKİYE: Cedi Osman 23, Larkin 13, Alperen Şengün 28, Ercan Osmani 2, Şehmus Hazer 2, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Furkan Korkmaz, Ömer Yurtseven

ALMANYA: Dennis Schröder 16, Franz Wagner 18, Andreas Obst 9, Isaac Bonga 20, Daniel Theis 3, Tristan da Silva 13, Johannes Thiemann 7, Maodo Lo 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

DEVRE: 46-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-66

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak, Avrupa ikincisi oldu. Ay-yıldızlılarda; Alperen Şengün'ün 28, Cedi Osman'ın 23 sayılık performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

BAKAN BAK'TAN 12 DEV ADAM İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."