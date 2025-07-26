Türkiye EYOF'da 4. Oldu

TÜRKİYE, Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF) 10 altın, 9 gümüş, 7 bronz, toplam 26 madalya ile 4'üncü sırada tamamladı.

Üsküp 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF) 10 altın, 9 gümüş, 7 bronz, toplam 26 madalya ile 4'üncü sırada tamamlayan Türkiye, 48 ülkenin katıldığı festivalde, Bakü 2019'dan sonra en başarılı EYOF organizasyonuna imza attı.

Organizasyonda 18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı ve 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı şampiyon oldu.

Taekwondoda +63 kg kadınlarda Esila Deniz ikinci turda E. Adamidou'ya (GRE) 2-1 kaybederek elendi. -90 kg erkeklerde D. Vanko Bodnar'ı (HUN) çeyrek finalde geçen temsilcimiz, yarı finalde kaybederek bronz madalya aldı.

Yüzmede erkekler 4x100m karışık bayrak takımımız (Sarp Barkın Hasay, Serhat Kasal, Arel Gültekin, Eymen Batu İbolar) finalde 3: 49.60'lık derecesiyle altın madalya kazandı. Su Yüksel 100m kurbağalamada 1: 12.00 ile bronz madalya aldı. Arel Gültekin 100m kelebek finalini kazanarak bir diğer altın madalyayı getirdi.