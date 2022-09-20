Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevkine karar verildi - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevkine karar verildi

20.09.2022 17:30
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevkine karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafınfan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun Galatasaray'ı saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Beşiktaş ve Sivasspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u ise saha olayları nedeniyle disipline gönderdiği belirtildi.

Öte yandan Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile Antalyaspor futbolcuları Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima'nın kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevkine karar verildi - Son Dakika

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