Türkiye Futgolf Takımları Çeyrek Finalde Elendi

Spor

Türkiye futgolf kadın ve erkek takımları, Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ile Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği ve 20 ülkeden 500 sporcunun mücadele verdiği Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda Türkiye, kadın ve erkek kategorilerinde çeyrek final heyecanı yaşadı.

Türkiye erkek takımı, Slovakya'ya 5-1, kadın takımı ise Macaristan'a 3-0 mağlup olarak yarı finale yükselme şansını yitirdi.

Çeyrek finale çıkamayan Türkiye futgolf senyör takımı ise klasman maçlarında Rusya'yı 3-0, İsveç'i 4-0 yendi.

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 13 Aralık Cuma günü final müsabakalarıyla tamamlanacak.