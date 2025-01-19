Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası Sona Erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası beşinci ve son gün müsabakalarıyla tamamlandı. 73 ilden 2914 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar ve erkeklerde sıkletlerinde şampiyonlar belli oldu.

19.01.2025 23:02  Güncelleme: 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası beşinci ve son gün müsabakalarıyla sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda 15-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 73 ilden 867 kulübe bağlı 2914 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar ve erkeklerde 10'ar sıklette şampiyonlar belli oldu. Sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olan sporcular ve kulüpleri şu şekilde:

Kadınlar

42 kg: Damla Nur Yılmaz (Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü)

44 kg: Zeynep Çiçek (Eskişehir Önder Spor Kulübü)

46 kg: Fatma Zehra Akyazıcı (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

49 kg: Neslişah Ençok (İlbank Spor Kulübü)

52 kg: Sıla Irmak Uzunçavdar (İlbank Spor Kulübü)

55 kg: Öykü Yaman (Mert Asya Spor Kulübü)

59 kg: Esila Deniz (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü)

63 kg: Ezgi Naz Akyapın (Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü)

68 kg: Evra Alıcı (Alfa Taekwondo Spor Kulübü)

+68 kg: Elifnaz Köseoğlu (Gezgin Spor Kulübü)

Erkekler

45 kg: Hakan Yıldırım (Madu Spor Kulübü)

48 kg: Yankı Morkoç (Türk Telekom Spor Kulübü)

51 kg: Ömer Talha Dülger (Samsun Büyükşehir Spor Kulübü)

55 kg: Emre Talha Evin (İlbank Spor Kulübü)

59 kg: Emre Sarıtaş (Samurçay Spor Kulübü)

63 kg: İbrahim Efe Düzel (Ulaştırma Spor Kulübü)

68 kg: Buğra Coşgungönül (EGO Spor Kulübü)

73 kg: Yiğit Ali Akkoç (Murat Boyalı Spor Kulübü)

78 kg: Hamza Uzun (Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü)

+78 kg: Yusuf Efe Mızrak (Bolu Yiğit Spor Kulübü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:24 Gazze’de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
11:31 Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti
10:18 Kağıthane’de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi ölümden saniyelerle kurtuldu Kağıthane'de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi; ölümden saniyelerle kurtuldu
10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
09:45 İrem Derici’nin “evlilik şartı“ şaşkına çevirdi İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
09:28 İsrail ateşkes saatinde Gazze’yi yeniden vurdu İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu
08:40 Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
08:01 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 00:20:40. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.