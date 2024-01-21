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Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 Faaliyet Programı Başladı - Son Dakika
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Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 Faaliyet Programı Başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programı, Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu Seçme müsabakalarıyla başladı. Antalya Belek'te bulunan Antalya Golf Kulübü'nün PGA Sultan Golf Sahası'nda gerçekleştirilen seçme müsabakalarına toplam 40 sporcu katıldı. Bu yılki TGF Türkiye Golf Turu'nda her kategoride en fazla 18 erkek ve 18 kadın sporcu yer alacak ve toplamda 8 ayak, her ayakta 3 raund oynanacak.

Türkiye Golf Federasyonu\'nun 2024 Faaliyet Programı Başladı
21.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:29
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Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programı Antalya'da yapılan TGF Türkiye Golf Turu Seçme müsabakalarıyla başladı.

21-23 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yer alan Antalya Golf Kulübü'nün PGA Sultan Golf Sahası'nda oynanan ve üç raund üzerinden yapılacak seçme müsabakalarına Kemer Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK., Regnum Golf Kulübü, Infinity Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, National BGK., Antalya Gençler Golf Spor Kulübü ve Ankara Golf Kulübü'nden 22' si erkek toplam 40 sporcu katılıyor. TGF Türkiye Golf Turu'nda bu yıl katılımcı sayısı her kategoride en fazla 18 erkek ve 18 kadın sporcu ile sınırlandırılacak. 2024 TGF Türkiye Golf Turu toplamda 8 ayak, her ayak da 3'er raund oynanacak.

Kaynak: DHA
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