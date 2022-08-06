55 sporcu, 380 metreden atlayıp hedefe ulaşmaya çalışıyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. etap 55 sporcunun katılımıyla başladı.

Hıdırellez tepesinde 380 metre yükseklikten atlayış gerçekleştiren 55 sporcu Kleopatra Plajı iniş alanına kurulan hedef noktasına ulaşmaya çalışıyor. 16 santimetre çaptaki alanın merkez noktasına dokunmayı başaran sporcular hedefe ulaşmış sayılıyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Tecelli Aydın Görgülü, "Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nın 3. etabı için Alanya'da bulunmaktayız. Yarışmamız 5 Ağustos itibarıyla 55 sporcunun katılımıyla Kleopatra Plajında başladı. Çok güzel bir uçuş alanındayız. 380 metre yükseklikten kalkış yapıp sıfıra inişlerini gerçekleştiriyorlar. 1,5 dakika arayla sporcularımız kalkış yapıp hedef brandasına en az hatayla inmeye çalışmaktalar" dedi.

2 yıldır aktif olarak hedef yarışmalarına katıldığını belirten Kübra Cengiz, "Çok güzel bir yarış, güzel bir etap. Hava güzel, rüzgar güzel, koşullar çok iyi. Güzel bir iniş yaptım bende çok heyecanlandım. Umarım arkadaşlarda istediği hedefe ulaşır, herkese başarılar" diye konuştu

Öte yandan, yarın devam edecek olan yarışmaların sonucunda derece elde eden sporcular düzenlenecek olan törende ödüllerini alacak. - ANTALYA