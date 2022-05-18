Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika
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Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan'dan AA'ya ziyaret

18.05.2022 11:54
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan'dan AA'ya ziyaret

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Karakan, ziyaretteki konuşmasında, hokey camiası olarak son yıllarda önemli atılımlar yakaladıklarını söyledi.

Altyapıdan yetişen sporcu açısından da camianın her geçen gün ileriye gittiğini aktaran Karakan, şöyle konuştu:

"Liglerimizdeki maçlara bakıldığında da rekabetin ne kadar arttığı görülüyor. Rekabetin artması, takımlarımızı ve sporcularımızı daha istekli hale getiriyor. Önümüzdeki yıllar, hokey sporu için daha umut vadediyor. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda hokey, bugünden çok daha iyi seviyelerde olacaktır."

Karakan, AA'nın Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi olduğunu belirterek, "Hokey sporumuzun gelişimine AA'nın ciddi katkıları oldu. İş birliğimizin giderek artmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karakan, ziyarette AA'nın katkıları nedeniyle AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'a plaket takdim etti.

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Kaynak: AA

Sadık Karakan, Gaziantep, Türkiye, Hokey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika


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