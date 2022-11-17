Türkiye iki dev organizasyon için ön teklif dosyasını UEFA'ya sundu

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2028 ve 2032 Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapmak isteyen ülkeler, ön teklif dosyalarını UEFA'ya sundu.

TÜRKİYE, 2028 VE 2032 İÇİN BAŞVURDU

Türkiye, 2028 ve 2032 şampiyonaları için UEFA'ya teklif verirken; İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler futbol federasyonları 2028, İtalya ise 2032 için dosya sundu.

EV SAHİBİ ÜLKE SONBAHARDA AÇIKLANACAK

Ülkeler 12 Nisan 2023 tarihine kadar ön teklif dosyalarını sunabiliyor. Ev sahibi ülkelerin gelecek yıl sonbaharda açıklanması bekleniyor.