Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı.
Yeni Mahalle ve Yenişehir spor salonlarında 8 ilden 8 takımın katıldığı müsabakalar, iki grup halinde oynanıyor.
Şampiyonanın ilk gününde, Uludağ Sağırlar, Van İşitme Engelliler Kulübünü, Manavgat Belediyesi, Kayseri Erciyes'i, Gölcük, İstanbul Sağırlar'ı 3-0, Mersin İşitme Engelliler ise Sincan İşitme Engelliler'i 3-1 mağlup etti.
Yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.
Kaynak: AA
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