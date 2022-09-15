Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda grup maçları bitti ve çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.
Kupada bugün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Turgutlu Belediyespor-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: 54-72
Elazığ Basketbol-DİBA: 77-65
Kırklareli Belediyespor- Urla Belediyesi: 65-55
Karşıyaka Çarşı Koleji-Elazığ İl Özel İdare: 48-82
Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim: 56-55
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi-HDI Sigorta Yalova VIP: 86-71
Tourism X Boğaziçi Basketbol-Emlak Konut Gelişim: 71-49
İzmit Belediyespor: Tarsus Belediyespor: 68-78
-Çeyrek final eşleşmeleri
Kupada 17 Eylül Cumartesi günü oynanacak çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Tourism X Boğaziçi Basketbol
Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor
BOTAŞ Gelişim-Kırklareli Basketbol
Tarsus Belediyespor-Elazığ Basketbol
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