Türkiye Karate Federasyonu İstanbul iftarında bir araya geldi

Türkiye Karate Federasyonunun geleneksel İstanbul iftarı gerçekleştirildi.
Pendik Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, yönetim kurulu üyeleri Cenk Hilmi Kılıç, Aziz Akbulut, Aydın Külekçi ve Alay Çebi, antrenörler, hakemler ve sporcular katıldı.
Yemekte açıklamalarda bulunan federasyon başkanı Aslan Abid Uğuz, Gaziantep'teki Türkiye Şampiyonası'na sayılı günler kaldığını hatırlatarak, "Şu ana kadar kayıtlar 1300'ü geçti. Orada ilk 3 sırayı alan çocuklarımız Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak. Orada milli formayı giymenin heyecanını yaşayacaklar. Daha önce Romanya'da yapılması planlanan şampiyonayı ülkemize almak için çok çaba sarf ettik ve sonrasında şampiyonayı Romanya'dan İstanbul'a aldık. Ev sahibi olmanın avantajını kullanarak 6 sporcumuzu takımda değerlendirecek, onların milli formaya ulaşmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.
Ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkati çeken Uğuz, "Bazı kişilerin iyilikle ilgili o kadar büyük sorunları vardır ki onların iyilik anlayışı sadece zarar görmemiş, zehirlenmiştir. Bizim İstanbul'da düzenleyeceğimiz Balkan Şampiyonası için Balkan Federasyonunu arayarak, Türkiye'de yapmayın diye kulis yapanlara Allah iyilik nasip etsin diyorum." ifadelerini kullandı.
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
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