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Türkiye Karate Şampiyonası başladı

Türkiye Karate Şampiyonası başladı

Trabzon'da 21-23 Şubat tarihleri arasında 44 ilden 499 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan Türkiye Karate Şampiyonası başladı.

21.02.2025 19:12  Güncelleme: 19:20
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Trabzon'da 21-23 Şubat tarihleri arasında 44 ilden 499 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan Türkiye Karate Şampiyonası başladı.

Trabzon'da 21-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Karate Şampiyonası'nın açılış programı gerçekleştirildi. Beşirli Spor Kompleksi'nde yapılan açılışa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ve çok sayıda sporcu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılışta mehteran takımı eşliğinde sporcu seremonisi düzenlendi. Folklor ve kolbastı gösterileriyle renklenen programda, milli sporcular tarafından takım kata gösterisi yapıldı ve repesaj maçları oynandı.

44 ilden 499 sporcunun katıldığı Türkiye Büyükler, İşitme Engelliler, Para Karate ve Veteranlar Karate Şampiyonasının açılışında konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın spora olan destekleriyle karate sporumuzu ve organizasyonlarımızı ülkemizin her yanında yapıyoruz. Trabzon'da da spora sevdalı bir belediye başkanı gördüm. Ahmet Metin Genç başkanımızı kutluyorum. Trabzon spor şehridir" dedi.

Başkan Genç: "Trabzon bireysel ve takım sporlarında iddialı bir spor şehridir"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise yaptığı konuşmada Trabzon'un sporla iç içe bir şehir olduğunu belirterek, "Trabzon'umuz denince akla ilk olarak Trabzonspor gelse de, şehrimiz sadece bir futbol kenti değil, aynı zamanda bireysel ve takım sporlarında iddialı bir spor şehridir. 2007 Avrupa Gençlik Oyunları, 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları ve 2016'daki Gymnasiade gibi büyük organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz Kasım ayında Dünya Paten Futbol Kupası'nın 15. şampiyonasını gerçekleştirdik. Şimdi de Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak bu geleneği sürdürüyoruz" dedi.

"Şehrimizin spor alanında vizyonunu ortaya koyuyor"

Trabzon'un ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Başkan Genç, "Bu hafta sonu Trabzon Uluslararası Yarı Maratonu'nu düzenleyeceğiz. Tüm bu organizasyonlar, şehrimizin spor alanındaki gücünü ve vizyonunu ortaya koyuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca ulusal organizasyonlarla sınırlı kalmayıp Avrupa ve dünya şampiyonalarına da ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Vali Yıldırım: "Bu şampiyonada yer alan tüm veteran sporcularımıza da minnettarız"

Organizasyon ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını ifade eden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Unutulmamalıdır ki sporu yalnızca bir fiziksel aktivite olarak değil, aynı zamanda bir azim, kararlılık ve insanın sınırlarını aşma yolunda bir araç olarak da görmek gerekir. Bizler bugün burada Para Karate, İşitme Engelliler ve Veteranlar Karate Şampiyonası gibi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duymaktayız. Spor, engel tanımaz. Bu şampiyonada yer alan tüm sporcularımız, azim ve inancın en güzel örneklerini sergilemektedir. Onlar sporun insanlara kattığı gücü gözler önüne sermektedir. Siz İşitme engelli sporcularımız, seslerin ötesinde bir dünya kurarak, spor ve karateyle kurduğunuz bu güçlü bağla hepimize farklı bir bakış açısı kazandırıyorsunuz. Şampiyonalarınızda gösterdiğiniz çaba ve başarı, sporun ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Aynı zamanda spor için yaş da hiçbir zaman engel olmayıp, aksine, tecrübe ve birikim, spora değer katmaktadır. Bu şampiyonada yer alan tüm veteran sporcularımıza da minnettarız. Bizim için yaş, sadece bir rakamdır, ruh ve azim ise asıl zaferi getirendir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir tarafından Vali Yıldırım ve Başkan Genç'e katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Açılış töreninin ardından müsabakalara geçildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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