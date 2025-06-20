Türkiye Kış Olimpiyatları için Kota Peşinde

Türkiye Short Track (Sürat pateni) Olimpik Milli Takımı, ekim ayında başlayacak Dünya Kupası yarışlarından kota alıp 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Merkez Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren milliler, daha önce takım ve bireysel olarak katıldıkları birçok uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza attı.

Furkan Akar'ın 2022 yılında Çin'de gerçekleştirilen olimpiyatlarda altıncı, bir yıl sonra ise Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmasıyla buz pateninde adını duyurmaya başlayan Türkiye, Muhammed Bozdağ'ın Güney Kore'de yapılan 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya almasıyla çıkışını sürdürdü.

Gençler Dünya Kupası'nın İtalya ayağında 2000 metre karışıkta beşinci olma başarısı da gösteren ay-yıldızlı ekip, ekim ayından itibaren başlayacak Dünya Kupası yarışlarından en az üçünden dereceye girip alacağı kota ile hem bireysel hem de bayrak yarışlarında şubat ayında 2026'da İtalya'da gerçekleştirilecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlıyor.

Söz konusu branşla ikinci kez olimpiyatlarda boy göstermeye hazırlanan milliler, başarılı olmaları dahilinde Türkiye'nin bu alandaki çıkışını taçlandıracak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, AA muhabirine, federasyon olarak sürat pateni ve artistik patende daha aktif olduklarını söyledi.

Hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdüklerini belirten Korucu, "Bu sene olimpiyat senesi olduğu için önümüzdeki 5-6 ay içinde hazırlıklarımız ona göre devam ediyor. Olimpik Milli Takım 5+1 sporcudan oluşuyor ve bu sporcularımızla bu sene itibarıyla çalışmalara başladık. İlk kampımızı deniz seviyesinde Alanya'da yaptık şimdi ise yüksek irtifa kampı olarak Erzurum'da devam ediyoruz." dedi.

Korucu, çalışmalarını yabancı takımlarla yaptıklarını ifade ederek, "Kampımızın 3. haftasındayız ve ilk iki haftamızı Kazakistan Milli Takımı ile yaptık. 2. haftadan itibaren de Polonya Milli Takımı ile yapıyoruz. Bu takımlarla aynı kampı paylaşmış olmamız sporcularımız açısından ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Bunlar bizimle aynı hatta bizden bir tık üst seviyede. Dolayısıyla bunlarla yaptığımız çalışmalar bizi daha yukarı çekiyor." diye konuştu.

"Amacımız olimpiyatlara katılmak"

Erzurum'un ortak kamp noktasında ilerleme gösterdiklerini dile getiren Korucu, şöyle devam etti:

"Burası hem yüksek irtifa olması hem de sahaların düzgün oluşu sebebiyle gittikçe cazibe merkezi haline geliyor. İnşallah bundan sonraki senelerde de devam edecek. Bunlar bizim sporcularımıza da olumlu yansıyor. Amacımız olimpiyatlara katılmak. Bayrak takımı olarak özellikle 6 kişilik seviyede hazırlanmamızın sebebi o. Hem de tek tek 500-1000 ve 1500 metre gibi bireysel metrelerde olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Federasyon olarak buz sporlarında olimpiyatlara ilk defa Furkan Akar ile katılmıştık. Hatta olimpiyat altıncılığı gibi iyi bir başarı elde etmiştik. Olimpiyatlarda derece elde etmek en büyük hedefimiz. Eskiden bunu sadece umut ediyorduk ama şu anda artık hayal değil inşallah gerçekleştireceğiz."

Olimpiyat için kota müsabakalarına katılacaklarını işaret eden Korucu, şunları kaydetti:

"Bu sene ekim ayından itibaren 4 Dünya Kupası yarışı var. Bunların dördüne de katılacağız. Olimpiyatın katılım kriterleri açısından ilk 28-30 ve 31. sporcu seviyesine dahil olursak olimpiyatlara katılacağız ya da bayrak takımında dünyada ilk 8 takım arasına girersek olimpiyatlara katılma hakkı elde edeceğiz."