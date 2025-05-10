Türkiye Kupası 4. Etap Yol Yarışı Arsin\'de Başladı

Türkiye Kupası 4. Etap Yol Yarışı başlangıç programı Trabzon'un Arsin ilçesinde başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışı Arsin Belediyesi önünden start aldı. Yarış için düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 150 lisanslı sporcunun kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte kura ile 73 bisiklet dağıtıldı.

Yarışlar öncesinde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şehrimiz adına çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Arsin'de sadece bir yarış değil, sağlıklı yaşama ve spora verilen değerin bir göstergesi var. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum; hem bu güzel etkinlikte bizleri yalnız bırakmadığı hem de Arsin-Yanbolu-Santa yolunu Gümüşhane karayoluyla birleştirerek önemli bir bağlantıyı hayata geçirdiği için. Bu yarışın düzeyini daha da yukarı taşımak istiyoruz. Geçen yıl da ifade ettiğim gibi, Trabzon'un bu organizasyonla Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun bir ayağı haline gelmesini hedefliyoruz. Gençlik ve spor il müdürlüğümüz, ilçe belediyelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bu hedef için çalışıyoruz. Katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, organizasyonun şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Trabzon'umuzda, Karadeniz'in en güzel günlerinden birinde çok anlamlı bir organizasyondayız. Parkurumuzun 61 kilometre olması da Trabzon'a özel bir detay. Bisiklet artık sadece bir spor değil, ulaşımda da önemli bir araç haline geldi. Bu organizasyon, hem spora teşvik hem de bölge tanıtımı açısından çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Kupası Yol Yarışları, 11 Mayıs Pazar günü saat 09.30'da Akçaabat Orta Mahalle Pulathane Bulvarı'ndan verilecek startla devam edecek. Aynı kategorilerdeki sporcuların mücadele edeceği yarış, saat 14.00'teki ödül töreniyle sona erecek. - TRABZON