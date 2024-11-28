Türkiye, Macaristan ile Play-Off Oynayacak - Son Dakika
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Türkiye, Macaristan ile Play-Off Oynayacak

Türkiye, Macaristan ile Play-Off Oynayacak

A Milli Futbol Takımı, 20 Mart 2025'te Ali Sami Yen'de Macaristan ile karşılaşacak.

28.11.2024 16:39
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaya Ali Sami Yen Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile karşılaşacak. Bu mücadelelerin hangi statlarda oynanacağı da belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, millilerin ilk maçını 20 Mart 2025 Perşembe saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağı belirtildi. Rövanş ise 23 Mart 2025 Pazar günü TSİ 20.00'de Macaristan'a Puskas Arena'da yapılacak.

Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki son maçını 22 Eylül 2022 tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamıştı. Müsabaka ise 3-3 beraber sona ermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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