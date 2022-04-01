Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Yücekök, Para Milli Yüzme Milli Takımını ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Yücekök, Para Milli Yüzme Milli Takımını ziyaret etti

01.04.2022 20:49
Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Yücekök, Para Milli Yüzme Milli Takımını ziyaret etti

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Berlin'de düzenlenen Uluslararası Almanya Şampiyonası'na (IDM) katılan Para Milli Yüzme Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Berlin'de düzenlenen Uluslararası Almanya Şampiyonası'na (IDM) katılan Para Milli Yüzme Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Yücekök, şampiyonanın devam ettiği Europa Sport Park'ta milli sporcularla bir araya gelerek sohbet etti. Yücekök, Alman Engelli Sporcular ve Rehabilitasyon Birliği Başkanı Özcan Mutlu da eşlik etti.

Yücekök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Para Yüzme Milli Takımı'nı ağırlamaktan, başarılarını duymaktan mutluluk duyduğunu belirterek,"Burada kendilerine evlerinde hissetmeleri en büyük temennimiz. Pandemi kısıtlamaları olmasaydı eminim ki pek çok ülkemizden spor ve seyirci burada olacaktı. Biz burada gönül desteğimizi paylaşalım kendilerine başarılar diyelim diye ziyaret ettik. Tüm takımıza bol madalya, yüksek puanlar, olimpiyatlar yolunda önemli bir aşama katedilmesi temennisini paylaştık." dedi.

???????Şampiyonaya Türkiye'den 9 sporcu katılıyor.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Yücekök, Para Milli Yüzme Milli Takımını ziyaret etti
Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Yücekök, Para Milli Yüzme Milli Takımını ziyaret etti
Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Yücekök, Para Milli Yüzme Milli Takımını ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Yücekök, Para Milli Yüzme Milli Takımını ziyaret etti - Son Dakika


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