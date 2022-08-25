Turkcell Granfondo'da pedallar 'Daha İyi Bir Dünya İçin' dönüyor - Son Dakika
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Turkcell Granfondo'da pedallar 'Daha İyi Bir Dünya İçin' dönüyor

25.08.2022 10:43
Turkcell Granfondo'da pedallar 'Daha İyi Bir Dünya İçin' dönüyor

Türkiye'nin Turkcell'inin ana sponsorluğunda düzenlenen ve bu sene pedalların 'barış' için döndüğü Turkcell Granfondo Serisi'nde savaş mağduru çocuklar için destek fonu oluşturuldu.

Türkiye'nin Turkcell'inin ana sponsorluğunda düzenlenen ve bu sene pedalların 'barış' için döndüğü Turkcell Granfondo Serisi'nde savaş mağduru çocuklar için destek fonu oluşturuldu.

Geçtiğimiz yıl ilkinin gerçekleştiği ve büyük bir ilgi gören Turkcell Granfondo yol bisiklet yarışı serisinde pedallar bu yıl da daha iyi bir dünya için dönüyor. Geçen sene pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının yanı sıra yangın ve seller nedeniyle mağdur olan çocuklara da yardım elini uzatan seri, bu sene ise 'Barış İçin Pedallıyoruz' sloganı ve Kızılay vasıtasıyla savaş mağduru çocuklara moral oldu.

Bisiklet sporuna da yeni bir heyecan katan yarış serisinin ikinci sezonu 26 Haziran Pazar günü Beykoz'da yapılan mücadele ile start alırken, bu yarışta Kızılay aracılığıyla savaş mağduru çocuklara fon sağlandı. Projeyle savaşın psikolojik etkilerini azaltmak için Kızılay'ın hayata geçirdiği 'Çocuk Dostu Alan' kurulmasından gıda, hijyen ile barınma yardımlarına kadar çeşitli alanlarda çocukların ihtiyaç duyduğu destekler sağlanıyor. Çocuklara sağlanan destekler arasında yeni yataklar, battaniyeler, sobalar, bilgisayarlar, kırtasiye malzemeleri, kitaplar ve oyun setleri bulunuyor.

İzmir'de 'sürdürülebilir bir dünya için' yarışılacak

4 Eylül'de düzenlenecek İzmir Granfondo'nun mottosu ise 'Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Pedalla' olarak belirlendi. Bu tema ile spora teşvikin artması, çevresel sürdürülebilirlik, obezite ile mücadele, engelli bireylerin toplumda yer alması, atıkların geri dönüşümü gibi katkılar da göz önünde bulundurularak sürdürülebilirlik farkındalığının oluşturması planlanıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Kızılay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turkcell Granfondo'da pedallar 'Daha İyi Bir Dünya İçin' dönüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turkcell Granfondo'da pedallar 'Daha İyi Bir Dünya İçin' dönüyor - Son Dakika
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