Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar belli oldu - Son Dakika
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Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar belli oldu

Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası\'nda dereceye giren takımlar belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl Rize'de düzenlenen Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar belli oldu. Şampiyonada 81 ildeki 128 okul takımından 700 sporcu yarıştı. Dereceye giren takımlar arasında Özel Beşsekiz Ortaokulu, Bedri Rahmi Eyüpoğlu Ortaokulu, Özel Bilfen Halkalı Ortaokulu, Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi ve Antalya Anadolu Lisesi yer aldı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Rize'deki turnuvanın önemine değinerek, satrancı daha da yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

17.05.2024 17:35
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl Rize'de düzenlenen Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar belli oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 81 ildeki 128 okul takımından 700 sporcu yarıştı.

Turnuvada, küçükler genel kategoride Özel Beşsekiz Ortaokulu, kızlarda Bedri Rahmi Eyüpoğlu Ortaokulu, yıldızlar genelde Özel Bilfen Halkalı Ortaokulu, kızlarda Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon oldu.

Gençler genel kategoride Bornova Anadolu Lisesi, kızlarda ise Antalya Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine, Rize'de önemli bir turnuva yapıldığını, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Şu an 1 milyon 200 bin lisanslı sporcuya ulaştıklarını aktaran Tulay, "Tüm spor branşlarının içerisinde açık ara öndeyiz. Avrupa'da ve dünyada dereceler elde etmek en önemli hedeflerimiz. Bu organizasyonlarda çok güzel dereceler elde ediyoruz. Bu yıl eylül ayı içerisinde Macaristan'da satranç olimpiyatları yapılacak. Kadın ve Erkek A Milli Takımımız şu an hazırlıklarına devam ediyor. Hedefimiz olimpiyatlarda iyi dereceler elde ederek ülkemize dönebilmek." diye konuştu.

Tulay, satrancı her yere yaymayı istediklerine işaret ederek, "Şu an 40 bin okulda Türkiye İş Bankası aracılığıyla satranç turnuvası açmış bulunmaktayız. Hedefimiz önümüzdeki yıl ilkokul ve ortaokulda satranç turnuvası olmayan bir okulumuz kalmasın." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın sonunda düzenlenen törende, dereceye giren takımlara Türkiye İş Bankası tarafından çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar belli oldu - Son Dakika
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