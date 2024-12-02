Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin Etabı Tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin Etabı Tamamlandı

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Mersin'de gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması, 1.229 sporcunun katılımıyla sona erdi. Yarışlar doğa ve şehir merkezi etabında yapıldı, dereceye girenler ödüllendirildi.

02.12.2024 20:11  Güncelleme: 20:19
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- Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı'nın Mersin etabı sona erdi

MERSİN - Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması'nın Mersin etabı sona erdi. Şampiyonada, aralarında milli sporcuların bulunduğu bin 229 sporcu mücadele etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destek verdiği Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması'nın Mersin etabı tamamlandı. İki gün süren ve 17 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, 32 şehirden bin 229 sporcu katıldı. İlk gün doğanın içinde zorlu arazi şartlarında yarışan sporcular, ikinci gün ise şehir merkezinde sürat yarışı etabını tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Sporcular, yarışmanın ilk gününde Mezitli ilçesine bağlı Akarca Mahallesi'nde bulunan Huköy tesislerinde ormanlık alanda oluşturulan parkurda mücadele etti. Doğada, zorlu arazi şartlarını deneyimleyen sporcular, ikinci gün ise şehir merkezinde yapılan sürat yarışlarını tamamladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada dereceye giren sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni ile madalyalarına kavuştu.

"Oryantiring sporu her yaş grubuna hitap ediyor"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, yarışma hakkında bilgi vererek, "Türkiye Şampiyonası 1.Kademe ilk yarışlarımızı Güney'in incisi güzel Mersin'de güneşli bir havada, 738'i erkek, 491'i kadın sporcu olmak üzere toplam bin 229 sporcunun katılımıyla tamamladık. Oryantiring sporu, özellikle son dönemde kentleşme ile birlikte taş binaların artması sebebiyle insanları yeşile sevk eden, doğa ile buluşturan bir spor" dedi. Oryantiring sporunun her yaş grubuna hitap ettiğini belirten Güler, "8-10 yaşından 65 yaşına varıncaya kadar geniş bir yaş aralığında sporcu portföyümüz var. Anadolu'nun dört bir tarafından müsabakalara katılan sporcularımız barış, kardeşlik olgusu içerisinde bir araya geliyor. Bu spor, kardeşlik ve kucaklaşmanın bir modeli olurken, il ekonomisine de büyük bir katkı sunuyor. Gelen sporculara o ilin tarihini, kültür yapısını tanıtmak ve doğa ile buluşturmanın dışında Anadolu'nun kültür zenginliğini tanıtmış oluyoruz" diye konuştu.

"Her türlü lojistik desteği sunduk"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, belediye bünyesinde düzenledikleri spor organizasyonlarının yanı sıra federasyonların düzenlediği spor müsabakalarına da desteklerinin sürdüğünü söyledi. Taşkın, "Mersin Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi spor alanında da halkın yanında. 2 gün süren bu organizasyona Türkiye'nin değişik illerinden toplam bin 229 sporcu katıldı. Güzel bir organizasyon oldu. Bu organizasyonda Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü lojistik desteği sunduk" dedi.

"Parkurlar çok güzeldi, teknik ve akıcıydı"

K21-E kategorisinde birinci olan sporcu Eylül Şenal, "Şampiyon olarak bitirdiğim için mutluyum. Parkurlar çok güzeldi, teknik ve akıcıydı. Mersin'de maraton koşuluyor, bisiklet yarışları da yapılıyor. Buranın hem havası hem atmosferi çok güzel. Oryantiringin yapılması da güzel oldu. Bunun için mutluyum" şeklinde konuştu.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin Etabı Tamamlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin Etabı Tamamlandı - Son Dakika

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