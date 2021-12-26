Türkiye Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına 7 sporcu göndermeyi hedefliyor

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'na, kayaklı koşu, alp disiplini ve kayakla atlama branşlarından 7 sporcu göndermeyi hedefliyor.

Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde alp disiplini, Kandilli Kayak Merkezi'nde de Uluslararası Kayaklı Koşu yarışlarıyla sezonunu açtıklarını belirtti.

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması'na 14 ülkeden 60 sporcuyla rekor katılım olduğunu anlatan Oto, "Sezon yeni başladı. Şubat ayında Çin'de olimpiyatlar var. Olimpiyatlardan sonra da Finlandiya'da Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) yarışları var. Bu sene iki önemli yarışımız var, inşallah Türkiye'yi başarıyla bu yarışlarda temsil edeceğiz. "dedi

Oto, federasyon olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bütün faaliyetleri aksamadan yürüttüklerini dile getirdi.

"Olimpiyat için 6 kişi kesin ama 7. de olabilir diye düşünüyoruz"

Salgına rağmen yurt dışındaki kamplara katılıp yeni projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Oto, şunları kaydetti:

"Kayaklı koşuda Norveç'te 1 yıldır çalışmalarını sürdüren bir çocuğumuz, Erzurum'daki Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışı'na katıldı. Alp disiplini, biatlon ve kayakla atlamada başarılar elde ediyoruz. Kayakla atlamada ise Fatih Arda İpçioğlu ilk defa dünya şampiyonalarında yarışıp kotayı aldı ve olimpiyatlara gidiyor. Kayaklı koşudan 2 kız, 1 erkek, alp disiplininden 1 kadın ile 1 erkek ve bir de kayakla atlama sporcumuz olmak üzere 6 kişiyle olimpiyatlara gidiyoruz ama bugünlerde Almanya'da devam eden yarışlarda kayakla atlamada Erzurumlu Muhammet İrfan Çintimar var. İnşallah o da kotayı alırsa 7 kişiyle olimpiyatlara gideceğiz. Olimpiyat için 6 kişi kesin ama 7. de olabilir diye düşünüyoruz."

Oto, olimpiyatlar için az zaman kaldığını hatırlatarak, olimpiyat hazırlığı yapılan Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle çok sıkı önlemler alındığını aktardı.

"Özellikle doğu illerinde kış sporları için çok iyi imkanlarımız ve kabiliyetli çocuklarımız var"

Kış sporlarının zor olduğunu, salon sporları gibi olmadığını vurgulayan Oto, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllar için olimpiyatlarda ilk 20 ve 30'lara girmeyi hedefliyoruz. Normalde bir kış sporcusunun 200 gün karın üzerinde durması gerekirken biz ülkemizde 50-60 gün ancak kalabiliyoruz, diğer günlerde yurt dışında kayağın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hedefimiz hep başa oynamak ve kış sporu ülkesi olduğumuzu göstermek. Özellikle doğu illerinde kış sporları için çok iyi imkanlarımız ve kabiliyetli çocuklarımız var. Başarıyla bunların taramalarını yapıyoruz. "