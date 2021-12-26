Üye Girişi
Türkiye Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına 7 sporcu göndermeyi hedefliyor - Son Dakika

Türkiye Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına 7 sporcu göndermeyi hedefliyor

26.12.2021 11:11
Türkiye Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına 7 sporcu göndermeyi hedefliyor

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'na, kayaklı koşu, alp disiplini ve kayakla atlama branşlarından 7 sporcu göndermeyi hedefliyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'na, kayaklı koşu, alp disiplini ve kayakla atlama branşlarından 7 sporcu göndermeyi hedefliyor.

Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde alp disiplini, Kandilli Kayak Merkezi'nde de Uluslararası Kayaklı Koşu yarışlarıyla sezonunu açtıklarını belirtti.

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması'na 14 ülkeden 60 sporcuyla rekor katılım olduğunu anlatan Oto, "Sezon yeni başladı. Şubat ayında Çin'de olimpiyatlar var. Olimpiyatlardan sonra da Finlandiya'da Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) yarışları var. Bu sene iki önemli yarışımız var, inşallah Türkiye'yi başarıyla bu yarışlarda temsil edeceğiz. "dedi

Oto, federasyon olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bütün faaliyetleri aksamadan yürüttüklerini dile getirdi.

"Olimpiyat için 6 kişi kesin ama 7. de olabilir diye düşünüyoruz"

Salgına rağmen yurt dışındaki kamplara katılıp yeni projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Oto, şunları kaydetti:

"Kayaklı koşuda Norveç'te 1 yıldır çalışmalarını sürdüren bir çocuğumuz, Erzurum'daki Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışı'na katıldı. Alp disiplini, biatlon ve kayakla atlamada başarılar elde ediyoruz. Kayakla atlamada ise Fatih Arda İpçioğlu ilk defa dünya şampiyonalarında yarışıp kotayı aldı ve olimpiyatlara gidiyor. Kayaklı koşudan 2 kız, 1 erkek, alp disiplininden 1 kadın ile 1 erkek ve bir de kayakla atlama sporcumuz olmak üzere 6 kişiyle olimpiyatlara gidiyoruz ama bugünlerde Almanya'da devam eden yarışlarda kayakla atlamada Erzurumlu Muhammet İrfan Çintimar var. İnşallah o da kotayı alırsa 7 kişiyle olimpiyatlara gideceğiz. Olimpiyat için 6 kişi kesin ama 7. de olabilir diye düşünüyoruz."

Oto, olimpiyatlar için az zaman kaldığını hatırlatarak, olimpiyat hazırlığı yapılan Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle çok sıkı önlemler alındığını aktardı.

"Özellikle doğu illerinde kış sporları için çok iyi imkanlarımız ve kabiliyetli çocuklarımız var"

Kış sporlarının zor olduğunu, salon sporları gibi olmadığını vurgulayan Oto, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllar için olimpiyatlarda ilk 20 ve 30'lara girmeyi hedefliyoruz. Normalde bir kış sporcusunun 200 gün karın üzerinde durması gerekirken biz ülkemizde 50-60 gün ancak kalabiliyoruz, diğer günlerde yurt dışında kayağın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hedefimiz hep başa oynamak ve kış sporu ülkesi olduğumuzu göstermek. Özellikle doğu illerinde kış sporları için çok iyi imkanlarımız ve kabiliyetli çocuklarımız var. Başarıyla bunların taramalarını yapıyoruz. "

Türkiye Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına 7 sporcu göndermeyi hedefliyor
Türkiye Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına 7 sporcu göndermeyi hedefliyor
Türkiye Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına 7 sporcu göndermeyi hedefliyor
Türkiye Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına 7 sporcu göndermeyi hedefliyor

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Olimpiyat, Türkiye, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına 7 sporcu göndermeyi hedefliyor - Son Dakika Spor


İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bulunduğu kaleye izinsiz giren şahıs tutuklandı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bulunduğu kaleye izinsiz giren şahıs tutuklandı         
11:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak         
11:26
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
11:06 Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:36:13. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına 7 sporcu göndermeyi hedefliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement