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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. Hafta Maçları Belli Oldu - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. Hafta Maçları Belli Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasıyla başlayacak. İlk yarının son haftası olan 15. hafta müsabakalarının ardından, ilk 8 sıra içinde yer bulacak takımlar, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak. Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıkladığı programa göre, ilk yarının son haftasında oynanacak maçlar şöyle: Yarın: 19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik), 6 Ocak Cumartesi: 13.00 Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Dağıstanlı), 15.30 Galatasaray Ekmas-TOFAŞ (Sinan Erdem), 18.00 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka), 20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge), 7 Ocak Pazar: 13.00 Çağdaş Bodrumspor-Aliağa Petkimspor (Menteşe), 15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk), 18.00 Bursaspor Info Yatırım-Anadolu Efes (TOFAŞ).

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. Hafta Maçları Belli Oldu
04.01.2024 - 10:27,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasıyla başlayacak.

İlk yarının son haftası olan 15. hafta müsabakalarının ardından, ilk 8 sıra içinde yer bulacak takımlar, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıkladığı programa göre, ilk yarının son haftasında oynanacak maçlar şöyle:

Yarın:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

6 Ocak Cumartesi:

13.00 Reeder Samsunspor- Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 Galatasaray Ekmas-TOFAŞ (Sinan Erdem)

18.00 Pınar Karşıyaka- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

7 Ocak Pazar:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Aliağa Petkimspor (Menteşe)

15.30 Darüşşafaka Lassa- Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Bursaspor Info Yatırım- Anadolu Efes (TOFAŞ)

Kaynak: AA
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