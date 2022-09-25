Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 haftanın maç programı açıklandı - Son Dakika
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Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 haftanın maç programı açıklandı

25.09.2022 19:30
Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

1. hafta

30 Eylül Cuma:

19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)

1 Ekim Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Pınar Karşıyaka- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

2 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes- Galatasaray Nef (Sinan Erdem)

15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Gaziantep Basketbol- Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)

3 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Ayos Konyaspor Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

2. hafta

7 Ekim Cuma:

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Muradiye)

8 Ekim Cumartesi:

13.00 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Ayos Konyaspor Basketbol-TOFAŞ (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom (TOFAŞ)

9 Ekim Pazar:

13.00 Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

10 Ekim Pazartesi:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 haftanın maç programı açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 haftanın maç programı açıklandı - Son Dakika
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