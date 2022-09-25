Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
1. hafta
30 Eylül Cuma:
19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)
1 Ekim Cumartesi:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Pınar Karşıyaka- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
2 Ekim Pazar:
13.00 Anadolu Efes- Galatasaray Nef (Sinan Erdem)
15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Gaziantep Basketbol- Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)
3 Ekim Pazartesi:
19.00 Beşiktaş-Ayos Konyaspor Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
2. hafta
7 Ekim Cuma:
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Muradiye)
8 Ekim Cumartesi:
13.00 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
15.30 Ayos Konyaspor Basketbol-TOFAŞ (Selçuklu Belediyesi)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom (TOFAŞ)
9 Ekim Pazar:
13.00 Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
10 Ekim Pazartesi:
19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)
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