Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk 2 haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 haftanın maç programı açıklandı - Son Dakika

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