Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Karşıyaka-Çayırova maçıyla başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın oynanacak Karşıyaka-Çayırova Belediyesi maçıyla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Karşıyaka, Çayırova Belediyesi'ni konuk edecek. Ligde bu hafta derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise evinde Aliağa Petkim ile mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta programı şöyle:

Yarın

19.00 Karşıyaka - Çayırova Belediyesi

17 Ekim Cumartesi

13.00 Bordo Basketbol - Türk Telekom

15.30 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji

18.00 Körfez Basket - Tofaş

18 Ekim Pazar

13.00 Denizli Basket - Trabzonspor

15.30 Fenerbahçe - Aliağa Petkim

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

19 Ekim Pazartesi

19.00 Esenler Erokspor - A. Efes