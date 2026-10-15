Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Karşıyaka-Çayırova maçıyla başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Karşıyaka-Çayırova maçıyla başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın oynanacak Karşıyaka-Çayırova Belediyesi maçıyla başlayacak. Hafta boyunca Beşiktaş-Galatasaray derbisi ve Fenerbahçe-Aliağa Petkim karşılaşması da oynanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın oynanacak Karşıyaka-Çayırova Belediyesi maçıyla başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Karşıyaka, Çayırova Belediyesi'ni konuk edecek. Ligde bu hafta derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise evinde Aliağa Petkim ile mücadele edecek.
Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta programı şöyle:
Yarın
19.00 Karşıyaka - Çayırova Belediyesi
17 Ekim Cumartesi
13.00 Bordo Basketbol - Türk Telekom
15.30 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji
18.00 Körfez Basket - Tofaş
18 Ekim Pazar
13.00 Denizli Basket - Trabzonspor
15.30 Fenerbahçe - Aliağa Petkim
20.30 Beşiktaş - Galatasaray
19 Ekim Pazartesi
19.00 Esenler Erokspor - A. Efes
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