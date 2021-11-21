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Türkiye tarihinde bir ilk! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

Türkiye tarihinde bir ilk! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

21.11.2021 10:34

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçen Razgatlıoğlu, büyük başarısını babasına adadığını açıkladı.

Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu oldu. Endonezya'daki ilk yarışta 2. olan Toprak Razgatlıoğlu, hem kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaştı, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

BAŞARISINI BABASINA ADADI

Bu büyük başarıyı babasına adadığını belirten milli sporcu, "Şampiyon olarak Türk bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek benim için paha biçilemez bir gurur ve mutluluk kaynağı. Sezon içinde birçok aksilik yaşadık ama hiç vazgeçmedik. Bu şampiyonluğu önce babama ve başta Kenan Sofuoğlu olmak üzere her zaman yanımda olan destekçilerime hediye ediyorum. Ne mutlu ki ülkeme Dünya Şampiyonu olarak dönüyorum" dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAYI BAŞARDI

Şampiyonada, Uluslararası Mandalika Pisti'nde dün yoğun yağış nedeniyle yapılamayan ilk yarış bugün TSİ 06.15'te başladı. Pole pozisyonundan 20 turluk yarışa başlayan Razgatlıoğlu, yarışın bitimine 18 tur kala yarışta ilk defa birinci sıraya yerleşti. Daha sonra zaman zaman yarışta liderliği rakiplerine kaptıran Razgatlıoğlu, bitime 12 tur kala yarışta tekrar birinci sıraya geçti. Ay-yıldızlı motosikletçi, son 7 tura üçüncü sırada girdi. Son 5 ve 4. turlarda da üçüncü sıraya gelen Razgatlıoğlu, son 2. turda ise tekrar ikinci sıraya yerleşti. Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla son tura da 2. sırada başlayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek organizasyonda dünya şampiyonu olmayı başardı.

TARİHE ADINI YAZDIRDI

Ay-yıldızlı sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak da tarihe adını yazdırdı. Endonezya'daki ilk yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci sırada, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada bitirdi. Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olarak ilk yarışa başlayan Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla genel klasmanda puanını 551'e çıkardı. Bu büyük başarıyı babasına adadığını belirten Razgatlıoğlu, "Şampiyon olarak Türk bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek benim için paha biçilemez bir gurur ve mutluluk kaynağı. Sezon içinde birçok aksilik yaşadık ama hiç vazgeçmedik. Bu şampiyonluğu önce babama ve başta Kenan Sofuoğlu olmak üzere her zaman yanımda olan destekçilerime hediye ediyorum. Ne mutlu ki ülkeme Dünya Şampiyonu olarak dönüyorum" dedi.

''ÇOK GURURLUYUZ''

"2020'de Toprak ile başladığımız yolculuğumuz şampiyonlukla taçlandı, çok gururluyuz" şeklinde duygularını ifade eden Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli ise, "Yamaha WorldSBK'ya döndüğünden bu yana hep en iyisi oldu. Motosikleti R1 her yarışta Toprak'ın büyük yeteneğini ifade etmesine olanak sağladı. Toprak ve Yamaha birbirine güvendi ve şampiyonluk geldi" şeklinde konuştu.

REA'NIN ALTI SEZONLUK HAKİMİYETİNİ BİTİRDİ

2015-2020 yılları arasında üst üste 6 kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Jonathan Rea ile sezon içinde kıyasıya bir mücadele içerisine giren Toprak, son yarış öncesinde toplam 13 yarış kazandı, 29 kez ise podyumda yer aldı. En büyük rakibi Rea'yi geride bırakan Toprak, bu konu hakkında da, "Rea büyük bir efsane ve bana çok şey öğretti. Ona çok şey borçluyum ve mücadele için teşekkür ederim" diye konuştu.

İŞTE TOPRAK'IN KARİYER YOLCULUĞU

5 yaşında motor üzerine çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 16 yaşında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu oldu. İspanya'da 2012'de yapılan Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanarak, Türkiye'nin en genç şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, bu başarısından 3 yıl önce bir yarışta Kenan Sofuoğlu'nun dikkatini çekmeyi başarmıştı. Rookies Cup'taki başarılarının ardından Superstock 600'e özel olarak davet edildi. Türkiye'de Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonalarda da 2009, 2011 ve 2012'de şampiyonluk yaşadı. 2014 yılında Red Bull sporcusu olan ve aynı yıl sezonun son yarışı Magny-Cours'da damalı bayrağı ilk sırada gören Toprak, 2015 yılında Avrupa Superstock 600 şampiyonluğuna ulaştı.

Toprak, 2018'de ise Superbike'a adım attı. İlk sezonunu bir tecrübe yılı olarak geçiren Toprak, asıl performansını ise 2019 sezonunda göstermeye başladı. Art arda gelen podyumların ardından nihayet favori pisti olan Magny-Cours'da 16. sıradan başladığı yarışı birincilikle bitirerek unutulmaz bir zafere imza attı. 2020 ise Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu olarak sezona başlayan Toprak'ın en iyi Superbike sezonu oldu. 15 yarışta 11 podyum yapan Toprak, 3 kez de podyumun zirvesine çıkıp sezonu dördüncü sırada tamamladı. Başarı basamaklarını adım adım tırmanan Toprak 2021 sezonunda ise WSBK şampiyonu olarak ülkesine döndü.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye tarihinde bir ilk! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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