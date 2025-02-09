Türkiye U20 Balkan Atletizm Şampiyonası\'nda 13 Madalya Kazandı

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BULGARİSTAN'da düzenlenen U20 Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda piste çıkan milliler şampiyonayı; 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

U20 Balkan Atletizm Salon Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da dün yapıldı. Türkiye; 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplamda 13 madalya toplayarak ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi; Bulgaristan 5 altın, 2 gümüş, 3 bronz (10) madalya ile takip ederken, Romanya 2 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya (10) ile üçüncü sırada yer aldı.

TAF BAŞKANI KARADAĞ: BU GENÇLERİMİZ 2028 OLİMPİYAT KADROMUZUN ADAYLARI

Uzun süredir şampiyonalarda bu kadar altın madalyayı bir arada alamadıklarını ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, "Gençler kategorisinde düzenlenen bu salon şampiyonasını rekor sayıda diyebileceğimiz 7 altın madalya ile tamamladık. Uzunca bir süredir bu sayıda altın madalya kazanamamıştık. Bir önceki şampiyonada 3 altın madalya kazanmış ve toplamda 12 madalyayı hanemize yazdırmıştık. Bu yıl ise Bulgaristan'da piste çıkan gençlerimiz toplamda 13 madalya kazandılar. Bu gençlerimiz 2028 Olimpiyat kadromuzun adayları olarak, U20 Balkanda büyük bir başarıya imza attılar. Onlardan beklentimiz çok büyük. İnşallah gençlerimiz daha büyük başarılara imza atacaklar. Milli takım kadromuzda yer alan tüm sporcularımızı kutluyorum. Bu çocuklarımız için tüm imkanları seferber eden Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a, spor bakan yardımcımız sayın, Hamza Yerlikaya ve Spor Genel Müdürümüz Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a teşekkür ediyorum" dedi

U20 Balkan Atletizm Salon şampiyonasında madalya kazanan sporcular şöyle:

-ALTIN MADALYA:

60 metre Engel: Talha Gülnihal

400 metre: Eda Nur Tulum

Bin 500 metre: Kıyasettin Kara

Yüksek Atlama: Yasir Kuduban

800 metre: Muhammed Ağgün

3 bin metre: Ali Tunç

4x400 metre: Bayrak Erkek Takımı (Yusuf Özeken, Arda Akel, Adar Anar, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil)

-GÜMÜŞ MADALYA:

60 Metre Engel: Koray Uygun

Bin 500 metre: Edibe Yağız

Üç Adım Atlama: Aleyna Karabulut

800 metre: Zeynep Özkara

-BRONZ MADALYA

Bin 500: Ayça Fidanoğlu

Gülle Atma: Erdem Gündemir