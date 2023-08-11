Ülke puanında müthiş sıçrama! Şampiyonlar Ligi artık hayal değil

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un galibiyetleri sonrası Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'a girmeyi başardı. Temsilcilerimizin zaferleri sonrası 10. sıraya yükselen Türkiye, sezonu bu basamakta tamamlarsa 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde direkt grup aşamasına takım gönderecek.

GALATASARAY'DAN RAHAT GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarında bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk oldu ve rakibini deplasmanda 3-0 yendi.

KONFERANS LİGİ'NDE FİRE VERMEDİK

Konferans Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 yenerken, Fenerbahçe de konuk ettiği Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor ise konuk ettiği Hırvatistan'ın Osijek takımını 5-1 yendi.

UEFA ülke sıralamasında güncel tablo:



