Ülke puanında müthiş sıçrama! Şampiyonlar Ligi artık hayal değil - Son Dakika
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Ülke puanında müthiş sıçrama! Şampiyonlar Ligi artık hayal değil

Son Güncelleme: 11.08.2023 11:46

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyeti ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi'ndeki zaferleri sonrası Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'a yükseldi. Eğer bu sıralamayı korursa, Türkiye 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde direkt grup aşamasına takım gönderebilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un galibiyetleri sonrası Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'a girmeyi başardı. Temsilcilerimizin zaferleri sonrası 10. sıraya yükselen Türkiye, sezonu bu basamakta tamamlarsa 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde direkt grup aşamasına takım gönderecek.

GALATASARAY'DAN RAHAT GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarında bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk oldu ve rakibini deplasmanda 3-0 yendi.

KONFERANS LİGİ'NDE FİRE VERMEDİK

Konferans Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 yenerken, Fenerbahçe de konuk ettiği Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor ise konuk ettiği Hırvatistan'ın Osijek takımını 5-1 yendi.

UEFA ülke sıralamasında güncel tablo:


UEFA ülke puanında müthiş sıçrama! Türkiye mevcut yerini korumayı başarırsa hayaller gerçek olacak
YORUMLAR (1)
  • Bekir DEMİRİ: Şampiyonlar ligine gitmeyi bile hayallerimize aldıysak o kupayı almamız imkansız gibi birşey olur Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
500
Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında 10. Sıraya Yükseldi Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında 10. Sıraya Yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ülke puanında müthiş sıçrama! Şampiyonlar Ligi artık hayal değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülke puanında müthiş sıçrama! Şampiyonlar Ligi artık hayal değil - Son Dakika
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