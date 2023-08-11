Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında 10. Sıraya Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında 10. Sıraya Yükseldi

11.08.2023 00:44

Temsilcimizden Galatasaray'ın Olimpija Ljubjana galibiyeti, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü galibiyeti, Fenerbahçe'nin Maribor galibiyeti ve Adana Demirspor'un Osijek galibiyeti sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yukarı çıkarak 10'uncu basamağa yerleşti. Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi devam ediyor.

Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Olimpija Ljubjana galibiyeti, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü galibiyeti, Fenerbahçe'nin Maribor galibiyeti ve Adana Demirspor'un Osijek galibiyeti sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yukarı çıkarak 10'uncu basamağa yerleşti.

BİR BASAMAK DAHA YÜKSELDİK

13'üncü sırada başladığımız sezona takımlarımızın aldığı başarılı sonuçlar sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak daha yükseldi ve ilk 10'a girdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT TAKIM GÖNDERECEĞİZ

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

TAKIMLARIMIZ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRÜYOR

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi devam ediyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

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Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 10. sıraya yükseldi! Peki şimdi ne olacak? Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 10. sıraya yükseldi! Peki şimdi ne olacak?

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Son Dakika Spor Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında 10. Sıraya Yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında 10. Sıraya Yükseldi - Son Dakika
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