Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında 10. Sıraya Yükseldi

Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Olimpija Ljubjana galibiyeti, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü galibiyeti, Fenerbahçe'nin Maribor galibiyeti ve Adana Demirspor'un Osijek galibiyeti sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yukarı çıkarak 10'uncu basamağa yerleşti.
13'üncü sırada başladığımız sezona takımlarımızın aldığı başarılı sonuçlar sonrası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak daha yükseldi ve ilk 10'a girdi.
Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi devam ediyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;
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