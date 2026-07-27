Türkiye Voleybol Takımı Şampiyon!

ÇİN'de düzenlenen 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez şampiyon olan Türkiye'de büyük sevinç yaşanırken, ay-yıldızlı takımda yer alan genç pasör çaprazı Defne Başyolcu (19), İzmirlilere çifte gurur yaşattı. Sultanlar Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo'da forma giyen Defne, A Milli Takım düzeyindeki ilk altın madalyasını gururla taşıdı. Kırmızı-beyazlı kulüp, "Filenin Sultanları ve sporcumuz Defne Başyolcu'yla gurur duyuyoruz" mesajı paylaştı.

Final maçında süre alamasa da kariyerinde çok önemli bir şampiyonluk tecrübesi yaşayan Defne duygularını şöyle ifade etti:

"Gerçekten çok mutluyum. İlk A Milli Takım senem, ilk kupam, ilk madalyam. Madalya da çok güzel. Ablalarımla birlikte bu mutluluğu yaşadığım için ve burada olduğum için kendimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Bu mutluluğu, heyecanımı anlatmak çok zor. İnşallah daha niceleri olur. Bizi destekleyenlere de çok teşekkür ederiz. Şampiyonuz."