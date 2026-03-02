Türkiye Yüzme Milli Takımı Erzurum\'da Kamp Yapıyor

Türkiye Yüzme Milli Takımı, yaz aylarında yapılacak Akdeniz Oyunları, Avrupa Gençler ve Avrupa Yüzme Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Palandöken ilçesinde 2017 yılında hizmete giren Tam Olimpik Yüzme Havuzu, birçok ülkeden sporcuyu ağırlamayı sürdürürken, bu dönemde 20 kişilik milli takım kafilesine de ev sahipliği yapıyor.

Aralarında uluslararası çeşitli derecelere sahip ay-yıldızlı ekip sporcuları, 21 günlük yüksek irtifa kampında bazı günler çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor.

Yüksek irtifanın performansa olumlu katkısından yararlanmayı amaçlayan milliler, yaz dönemindeki kritik organizasyonlara güçlü girmeyi hedefliyor.

Yılın ilk yükselti kampını gerçekleştiren milli takım, 7-12 Temmuz tarihlerinde sezonun ilk önemli sınavı olan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, daha önce birçok madalya kazandığı bu yarışın ardından 10-16 Ağustos'ta Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda, ardından 21-25 Ağustos tarihlerinde İtalya'da yapılacak Akdeniz Oyunları'nda boy gösterecek.

Söz konusu müsabakalardan daha önce olduğu gibi madalyalarla dönmeyi amaçlayan millilerin uzun vadeli hedefi ise ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları'na gitmek.

"Performansımızı çok üst noktalara taşıyabildik"

Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takımlar Antrenörü Eray Açıkgöz, AA muhabirine, milli takım sporcularıyla Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 21 günlük kamp sürecinde olduklarını söyledi.

Söz konusu havuzda her dönem kamp yaptıklarını belirten Açıkgöz, "Burada olmaktan çok mutluyuz ve memnunuz. Avrupa'nın en değerli kamp merkezlerinden bir tanesi ve dünyada ilk 10'a girebilecek kalitede bir tesis." dedi.

Açıkgöz, daha önce başka ülkelerde kamp yapmaya gittiklerini ifade ederek, "Güney Afrika, İspanya, Fransa hatta Amerika'ya giderdik ve o ülkeleri imrenerek izlerdik. 10 yılda yapılan tesislerde bizler de belli projelere imza attık ve bu projelerle sporcularımıza kamp imkanı oluşturuldu. Bu kamp imkanı sayesinde performansımızı çok üst noktalara taşıyabildik." diye konuştu.

Yılın ilk kampını gerçekleştirdiklerini dile getiren Açıkgöz, şöyle devam etti:

"2024 olimpiyatları sonrasında federasyonumuzla birlikte 2028'in olimpiyat programını oluşturduk. Dolayısıyla başkanımızın destekleriyle 2026 yılının ilk yükselti kamp programını burada başlattık. Biz öncü ekibiz ve bizimle birlikte 3 farklı ekip daha buraya gelecek. Bu kampın hedeflerinden biri, 2026'da Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası, akabinde ise ağustos ayında başlayacak Akdeniz Oyunları. Bunlar bizim açımızdan 2026'nın önemli startları olacak."

"En fazla altın madalya elde eden branşız"

Açıkgöz, sezonu eylül ayında açtıklarını anlatarak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları ile uluslararası müsabakalara başladıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Bu çok uluslu bir yarışma ve ülkeler içinde en fazla altın madalya elde eden branşız. Hemen akabinde aralık ayında Polonya'da Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası oldu. Orada da 2 altın madalya kazandık ve bu bizler için çok büyük bir umut ve gurur oldu. Bizler için önemli olan Avrupa Gençler Şampiyonası da var. Buraya da çok kaliteli 15-20 sporcu katılmayı hedefliyoruz. Geçen sene aldığımız 11 madalyamız vardı, bu madalyaları yine aynı şekilde yakalamak, hatta üzerine koymayı hedefliyoruz. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 11 madalyanın yanında ülke sıralamasında ikinci sıradaydık. Avrupa Şampiyonası'nda da açıkçası benzer başarıyı alıp taçlandırmak istiyoruz. Nihai hedefimiz ise uzun vadede Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları."