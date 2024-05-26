Altıeylül Belediyesi\'nin Türkmentepe\'de düzenlediği 1. Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü etkinliğine 65 paraşüt tutkunu katıldı

Spor

Altıeylül Belediyesi'nin Akçökey Mahallesi Türkmentepe'de gerçekleştirilen 1. Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü etkinliğine 65 paraşüt tutkunu katılım sağladı. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Atamızın da dediği gibi 'İstikbal Göklerdedir'" dedi.

Türkmentepe'de düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'de katılım sağlayarak yamaç paraşütü deneyimi yaşadı. Başkan Şehirli; "Bu deneyimi herkesin yaşamasını isterim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde söylediği gibi 'İstikbal Göklerdedir'. 25-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan etkinliğe katılım sağlayan gençlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Yamaç paraşütçüleri Türkmentepe'ye hayran kaldı

Altıeylül Belediyesi, Akçaköy Mahallesi'nde bulunan Türkmentepe de 1. Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü etkinliği düzenlendi. 25-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde yamaç paraşütü tutkunları Türkmentepe'de sabahın erken saatlerinde gökyüzünde buluştu.

"Bir daha gelmek için sabırsızlanıyoruz"

Rüzgarın elverişli olmasından dolayı havada kuşlar gibi süzülen yamaç paraşütü tutkunları Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayesinde yapılan etkinlikte bir araya geldiler. Rüzgarın bu bölgede güzel olduğunu ifade eden yamaç paraşütü severler, "Bizlere bu imkanı sunan başta Altıeylül Belediye Başkanımız Hakan Şehirli'ye, Gençlik Spor Müdürlüğü birimine bizleri her zaman yalnız bırakmayan basın camiasına ve diğer birimlerde çalışan herkese teşekkür ederiz. Türkmentepe'de rüzgarın da iyi olmasıyla hiç zorlanmadan kalkış gerçekleştirdik. Genellikle bizler Akdeniz Bölgesinde yamaç paraşütü uçuşları yapıyoruz. Aramızda bulunan arkadaşlarımızdan bazıları burada uçma fırsatı buldu. İlk defa Türkmentepe'ye gelen arkadaşlarımız da bir daha gelmek için sabırsızlandıklarını ifade ettiler. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Altıeylül Belediyesi'ne bizlere bu imkanı tanıdığı için teşekkür ederiz"

Altıeylül Türkmentepe'e gelen 65 yamaç paraşütü tutkunu aralarında da gerçekleştirmiş oldukları nokta iniş yarışlarıyla da herkesten tam not aldı. Eğitmenler, "Altıeylül Belediyesi'nin organizasyonunda Türkmentepe'de gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde yamaç paraşütü tutkunları arkadaşlarımızla sabahın erken saatlerinde bir araya geldik. Arkadaşlarımızın hepsi kendi dallarında başarılı sporcular. Hepimiz farklı illerden gelmemize rağmen bu kısa sürede iyi dostlar edindik. Belediyemizin bizlere bu imkanı tanıdığı için teşekkür ederiz. Aramızda Türkmentepe'ye ilk defa gelenler var. Onlar da bu bölgede böylesine bir yerin ve böylesine rüzgarın elverişli bir noktanın olduğunu bilmiyorlardı. İkizcetepeler barajı manzarasıyla ayrı bir görsel şölen oldu" dedi.

Hakan Şehirli: "Türkmentepe hakim rüzgarlar yönünden geniş bir kalkış pistini barındırmakta"

Alteylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin de 1. Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü etkinliğinde uçması ayrı bir heyecan yaşattı. Başkan Şehirli, ilk defa yamaç paraşütü ile uçtuğunu ifade ederek şunları söyledi:

"540 metre irtifaya sahip olan Türkmentepe, hakim rüzgar yönünde geniş bir kalkış pistini barındırmakta, tüm kuzeyli yönlere uçuş olanağı vermekte. Gençlerle birlikte Altıeylümüzün Türkmentepe'de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bende bu fırsatı değerlendirip uçma keyfini yaşadım. Herkesi bu adrenalin dolu yamaç paraşütü sporunu yapmasını ve bu deneyimi yaşamasını isterim" ifadelerini kullandı.

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ünde dediği gibi 'İstikbal Göklerdedir'"

Yamaç paraşütü sonrasında da yamaç paraşütü tutkunlarıyla bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Değerli misafirler Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelen öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Altıeylül Belediyesi olarak bu yıl 4.'üncüsü, Üniversiteler Arası da birincisi düzenlenen Türkmentepe şenliklerinde kendimde Uçuş Koordinatörü Erkan Ertem hocam ile birlikte bir deneyim yaşadım. Bana destek olan hocama da teşekkür ediyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde söylediği gibi 'İstikbal Göklerdedir'. Benim çıtam oraya kadar çıkmayacak ama gençlerimizin oraya kadar çıkması gerekiyor. Ne diyor Livaneli 'Gökyüzü senindir. Gökyüzü herkesindir' 1. Üniversiteler arası yamaç paraşütü yarışmasına ve eğlencesine katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erkan Ertem: "Başkanımız Hakan Şehirli'ye bizleri ağırladığı için teşekkür ederiz"

Uçuş koordinatörü Erkan Ertem, "Bu değerli güzel ilimiz Balıkesir Altıeylül ilçesi Akçaköy Türkmentepe'ye bizlere davet eden sevgili Altıeylül Belediye Başkanımız Hakan Şehirli'ye çok teşekkür ederiz. Bu güzel ilimizi hem tanıtmak, hem de yamaç paraşütü tutkunlarını burada buluşturduğumuz için çok sevinçliyiz. Bir dahaki organizasyonlarda buluşmak üzere çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR