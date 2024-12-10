Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Ödüller Dağıtıldı - Son Dakika
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Spor

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Ödüller Dağıtıldı

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi\'nde Ödüller Dağıtıldı

Spor Zirvesi'nde Bakan Bak ve TFF Başkanı ödüller aldı. Galatasaray ve Beşiktaş ödül kazandı.

10.12.2024 21:17
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Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu.

5. Levent'teki Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile spor kulüplerinden birçok yönetici ve sporcu katıldı.

Organizasyonda gerçekleştirilen paneller ve oturumlarda sporun geleceği, dijitalleşme ve yeni nesil sporcu destek projeleri gibi konular ele alındı.

Turkuvaz Medya Onur Ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a takdim edildi. Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na verildi.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, "Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü"nün sahibi olurken, Vincenzo Montella ise "Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Süper Lig'de "Sezonun Oscarları" kategorisinde ödül alanlar ise şunlar:

Yılın kalecisi: Mert Günok (Beşiktaş)

Yılın golcüsü: Mauro Icardi (Galatasaray)

Yılın sol stoperi: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Yılın sağ stoperi: Davinson Sanchez (Galatasaray)

Yılın sol beki: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) (Brighton'a transfer oldu)

Yılın sağ beki: Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Yılın orta saha oyuncusu: Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Yılın sol kanat oyuncusu: Dusan Tadic (Fenerbahçe)

Yılın sağ kanat oyuncusu: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Yılın 10 numarası: Dries Mertens (Galatasaray)

Yılın takımı: Galatasaray

Yılın şampiyon teknik adamı: Okan Buruk (Galatasaray)

Yılın kulüp başkanı: Dursun Özbek (Galatasaray)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Ödüller Dağıtıldı - Son Dakika

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