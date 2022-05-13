TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: "Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor" - Son Dakika
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TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: "Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor"

13.05.2022 12:51

- TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: "Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor" Manavgat Masterler Derneği'nin düzenlediği Masterler Futbol Turnuvası Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 12 takımın katılımıyla Sorgun'da başladı.

- TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: "Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor"

ANTALYA - Manavgat Masterler Derneği'nin düzenlediği Masterler Futbol Turnuvası Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 12 takımın katılımıyla Sorgun'da başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Ahmet Özden, turizmin çeşitlendirilmesi açısından bu turnuvaların önem taşıdığını, sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Manavgat Masterler Turnuvası, Türkiye genelinde 12 Master futbol takımının katılımıyla Sorgun Çamlığı içerisinde bulunan futbol sahasında başladı. Turnuvanın açılışında konuşan Manavgat Masterler Derneği Başkanı Necmettin Özaslan, Manavgat Masterler Derneği olarak yaklaşık 20 yıldır faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar muhtelif otellerimizde, muhtelif tarihlerde onlarca turnuva düzenledik. Bugün Türkiye'nin değişik yerlerinden 12 takımın katıldığı bir turnuvanın açılış günündeyiz. Manavgat olarak sahamız ve otellerimiz oldukça uygun. Geniş katılımlı çok sayıda iddialı takımın katıldığı bir turnuva. Manavgat Masterler olarak, turnuvadaki iddiamızın yanında ev sahibi olma sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Biz belirli bir yaşın üzerinde samimi olarak spor yapmaya çalışan insanlarız. Hiçbir görüşe, kimseye karşı ön yargımız yok ve herkesi kucaklıyoruz. Manavgat'ın özellikle futbol turizmi açısından potansiyeli çok yüksek. Özellikle otellerimizin atıl olduğu dönemlerde biz bunu harekete geçirmek ve turizme katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

"Ekonomiye katkı"

Kendisi de Manavgat Masterlerin bir üyesi olan TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Ahmet Özden, Antalya'nın Türkiye'nin turizmdeki başkenti olduğuna dikkat çekerek, "Bu başkentin dışarıya açılan penceresi de gerek yatak kapasitesi, gerekse hizmet sektöründeki kalitesiyle Manavgat'tır. Turizm bizim için hem ilçemiz, hem ilimiz hem de ülkemiz açısından çok önemlidir. Türkiye'nin dış ticaret açığının yüzde 45'ini turizm kapatmaktadır. En önemli etkenlerden birisi de diğer sektörlerin aksine, uçak bileti dışında turizmden elde edilen gelirin tamamının ülke içerisinde harcanmış olmasıdır. Yani turizm sadece turizmcilere değil, çok sayıda sektöre ilaç olmaktadır. Turizmi çeşitlendirmek adına yapılan her faaliyet büyük önem taşımaktadır. Masterlerın yapmış olduğu bu etkinlik te turizmimize sağladığı katkı gibi ülkemizde ve ilçemizde hareketlilik sağlamaktadır. 4 gün devam edecek bu etkinlik için ilçemize gelen bu arkadaşlar, araçlarına yakıt alacak, alışveriş merkezlerine gidecek, tarihi ve doğal güzellikleri görecektir. Bu da ekonomiye önemli bir katkı sağlayacaktır. Turizmin çeşitlenmesi için bu tür faaliyetlerin hep beraber kaymakamlığı, belediyesi, turizmcileri birlikte artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

4 gün sürecek olan turnuva, pazar günü yapılacak olan final karşılaşmaları ve ödül töreniyle son bulacak.

TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor
TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor
TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor
TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor
TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor
TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor
TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TÜRSAB Denetim Kurulu Başkanı Özden: 'Master turnuvaları turizm çeşitliliği sağlıyor' - Son Dakika


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