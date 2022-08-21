Zafer Kupası Dudulluspor'un - Son Dakika
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Zafer Kupası Dudulluspor'un

21.08.2022 20:54
Zafer Kupası Dudulluspor'un

U17 Kızlar Zafer Kupası'nda şampiyonluğu finalde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Dudulluspor elde etti.

U17 Kızlar Zafer Kupası'nda şampiyonluğu finalde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Dudulluspor elde etti.

Kadınların futbol oynamalarıyla ilgili ön yargıları kırmak, futbolun sadece erkekler tarafından oynanan bir oyun olmadığına dikkat çekmek, kadın futbolunun bilirliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen U17 Kızlar Zafer Kupası'nda şampiyonluğu finalde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Dudulluspor elde etti.

U17 Kızlar turnuvasına, İstanbul'un 12 kulübünün U17 kız alt yapı takımları katıldı. Grup maçlarının ardından takımlar elde ettikleri puanlara göre Altın, Gümüş ve Bronz Lig olarak üç gruba ayrıldı. Altın Lig'de Tuzla Şifa'yı 3-0 yenen Dudulluspor ile Fatih Vatan'ı aynı skorla mağlup eden Beşiktaş, Zafer Kupası finalinde karşı karşıya gelmeye hak kazandılar. Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadında oynanan final karşılaşmasında rakibini Ayşenur, Ecemnur ve Ezel'in attığı gollerle 3-1 mağlup eden Dudulluspor şampiyonluk kupasının sahibi olurken, Beşiktaş'ın tek golü Dilara'dan geldi.

U17 Zafer Kupası'nı kazanan Dudulluspor'a şampiyonluk kupasını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi verdi. Zafer Kupası finalinden önce oynanan maçlarda Gümüş Lig birinciliğini finalde ASP'yi 5-2 mağlup eden Bağcılar Evren, Bronz Lig birinciliğini ise finalde Rüzgarlıbahçe'yi 3-0 yenen Bakırköy Gençlik kazandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Kupası Dudulluspor'un - Son Dakika

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