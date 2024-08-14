U18 Milli Takımı Erzurum'da hazırlık kampına başladı - Son Dakika
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U18 Milli Takımı Erzurum'da hazırlık kampına başladı

U18 Milli Takımı Erzurum\'da hazırlık kampına başladı

U18 Milli Takımı, Erzurum'da düzenlenen hazırlık kampıyla antrenmanlara başladı. Kamp, 16 Ağustos Cuma günü sona erecek.

14.08.2024 09:43
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U18 Milli Takımı'nın Erzurum'da düzenlenen hazırlık kampı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanlarla başladı.

Yoğun tempoda çalışan U18 Millilerin hazırlık kampı 16 Ağustos Cuma günü sona erecek.

U18 Milli Takımımızın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Mehmet Tuğra Yeşilyurt (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Matışlı (Bursaspor), Çınar Arbay (İkas Eyüpspor), Defans: Mustafa Tarık Obut (Bellona Kayserispor), Kayra Cihan (Bellona Kayserispor), Enes Melih Gökçek (Bellona Kayserispor), Cumali Gürsel (Beşiktaş A.Ş.), Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Yasin Arda Midiliç (Gençlerbirliği), Umut İslamoğlu (Gençlerbirliği), Miraç Şimşek (MKE Ankaragücü), Orta Saha: Necip Özer (Bellona Kayserispor), Devrim Şahin (Beşiktaş A.Ş.), Mehmet Çetin (Bursaspor), Haydar Karataş (Fenerbahçe A.Ş.), Bora Yağız Aydın (Fenerbahçe A.Ş.), Ege Araç (Galatasaray A.Ş.), Çınar Fırat (İkas Eyüpspor), Kerem Arık (Manisa FK), Mustafa Özbay (Sivasspor), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor A.Ş.), Forvet: Enes Solakoğulları (Bursaspor), Hüseyin Maldar (İkas Eyüpspor), Arda Başbaydar (İkas Eyüpspor), Teknik Direktör: Uğur İnceman - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U18 Milli Takımı Erzurum'da hazırlık kampına başladı - Son Dakika

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