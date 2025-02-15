U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi

U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi

Sivas'ta düzenlenen ve deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına yapılan U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci, Ankara ASKİ ikinci, Kayseri Şeker Spor Kulübü üçüncü oldu. Ödüller sahiplerini buldu.

15.02.2025 15:36  Güncelleme: 15:38
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Deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 11-15 Şubat tarihleri arasında Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda, deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına düzenlenen U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Heyecan dolu final müsabakalarının ardından, son gün kupalar sahiplerini buldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türk güreşine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'e plaket takdim etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 171 puanla birinci olurken, Ankara ASKİ Spor Kulübü 143 puanla ikinci ve Kayseri Şeker Spor Kulübü de 131 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Ahmet Turan Durman adına düzenlenen U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Melih Yegin en centilmen sporcu seçilirken, Yüksel Sarıçiçek en teknik sporcu ve Yavuz Özkış da en centilmen antrenör seçildi.

Dereceye giren sporcular şöyle:

60 kilogram

1 - Mert İlbars (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2 - Ömer Altaş (Ankara TEİAŞ)

3 - Cihan Yaşar (Kayseri Şeker Spor Kulübü)

3 - Mahmut Tuncay (Ankara ASKİ)

67 kilogram

1 - Azat Sarıyar (Kayseri Şeker Spor Kulübü)

2 - Melih Yegin (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

3 - Gökhan Dinçel (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3 - Ömer Fatih Örel (Ankara ASKİ)

77 kilogram

1 - Müslüm Barga (Kayseri Şeker Spor Kulübü)

2 - Osman Emin Ekinci (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

3 - İlhan Aldı (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

3 - Resul Gavuz (Rize Çaykur Spor Kulübü)

87 kilogram

1 - Alperen Berber (Ankara ASKİ)

2 - Enes Buğra Demir (Ankara TEİAŞ)

3 - Samet Yaldıran (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3 - Muhammed Gavuz (Rize Çaykur Spor Kulübü)

130 kilogram

1 - Cemal Yusuf Bakır(Ankara ASKİ)

2 - Ömer Amiroğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3 - Talha Çavdar (Rize Çaykur Spor Kulübü)

3 - Hüseyin Avni Çil (İzmir Büyükşehir Belediyesi) - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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