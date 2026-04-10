Üç büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üç büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı

Üç büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı
10.04.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un 3 büyüğü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, sezonun ilk 9 ayını yaklaşık 5,4 milyar lira zararla kapattı. Böylece üç kulübün toplam borcu 71,5 milyar lirayı aştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk 9 ayında 5 milyar 375 milyon lira zarara uğradı.

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre 3 kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Yaklaşık 43,4 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 48,8 milyar liraya yaklaştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran 2025 -28 Şubat 2026 arasını kapsayan ilk 9 ayını, 5 milyar 375 milyon liralık zararla kapattı.

Bu zararın şubat ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 103,7 milyon avroya tekabül ediyor. Söz konusu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 95 milyon avro zarar etmiş, sezonu da yaklaşık 190 milyon avroluk zararla noktalamıştı.

EN FAZLA ZARAR FENERBAHÇE'DE 

Bağımsız denetçilerin yıllık ve 6 aylık raporları uyarınca; şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Fenerbahçe, 2 milyar 581 milyon lirayla (49,8 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor. Fenerbahçe toplamda 13 milyar 711 milyon liralık gelire ulaşsa da 16 milyar 292 milyonluk giderle, gelirinden yüzde 19 daha fazla harcama yaptı.

Galatasaray'ın bu dönemdeki zararı 1 milyar 624 milyon lira (31,3 milyon avro) oldu. Toplamda 17 milyar 947 milyon lira gelire uzanan sarı-kırmızılı kulüp, kazandığının yüzde 9 daha fazlasına tekabül eden 19 milyar 571 milyon liralık gidere engel olamadı.

Beşiktaş ise 11 milyar 741 milyon liralık gelire karşın 12 milyar 911 milyon lira harcadı. Siyah-beyazlı kulüp, gelir kalemini yüzde 10 aştı ve 1 milyar 170 milyon liralık (22,6 milyon avro) zarardan kurtulamadı.

ÜÇ BÜYÜKLERİN TOPLAM BORCU 71 MİLYAR LİRAYI AŞTI 

Şirketlerin 28 Şubat 2026 itibarıyla toplam borçları 71,55 milyar liraya ulaştı.

Galatasaray'ın 25,65 milyar lirayla başı çektiği borç tablosunda, Fenerbahçe'nin 23,9 milyar lira ve Beşiktaş'ın 22 milyar lira borç yükü bulunuyor. Toplamda 71,55 milyar liralık borcun döviz kuruyla karşılığı 1,37 milyar avro.

Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin kasasında ve bankada bulunan "nakit ve nakit benzerleri" varlıkların, toplam yükümlülüklerden çıkarılmasıyla net borca ulaşılmaktadır.

Buna göre Galatasaray'ın 25,61 milyar lira, Fenerbahçe'nin 23,53 milyar lira ve Beşiktaş'ın 21,81 milyar lira ve olmak üzere 3 kulübün toplam 70,99 milyar liralık (1,36 milyar avro) net borcu bulunuyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Üç büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    En fazla borç Gs de şimdi neden SAKIN HA sezonu olduğunu anladınız mı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 18:10:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Üç büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.