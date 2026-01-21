Uçağa binerken fotoğraf paylaştı, Galatasaray taraftarını heyecan sardı

Belçika Ligi takımlarından Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika, sosyal medyayı paylaşımıyla heyecan yarattı.

UÇAĞA BİNERKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika, sosyal medya hesabından uçağa binerken bir hikaye paylaştı. Onyedika'nın paylaşımında bindiği uçaktaki Türk bayrağı ve TC yazısı dikkat çekti. Aynı uçağın yaz transfer döneminde Wilfried Singo'yu İstanbul'a getiren uçak olduğu ortaya çıktı.

OSIMHEN'DEN TRANSFER MESAJI

Öte yandan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Atletico Madrid maçının sonunda açıklamalarda bulunarak Raphael Onyedika transferi için çaba gösterdiğini açıkladı. Osimhen açıklamasında, 'Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim.' sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Club Brugge forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 24 yaşındaki Onyedika, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.