UCI Gran Fondo Yarışı Antalya'da

Spor

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da yarın uzun ve kısa parkur yarışları yapılacak.

Organizasyon kapsamında zamana karşı yarış 15 Kasım'da yapılırken, uzun ve kısa parkur mücadelesi ise yarın gerçekleştirilecek. Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden saat 10.00'da start alacak yarışta 36 ülkeden sporcular mücadele edecek.

Antalya'nın doğal ve tarihi güzellikleri içinde yapılacak organizasyonda paracycling sporcuları da 66 kilometrelik parkurda yarışacak.

Bisiklet dünyasının en prestijli Gran Fondo yarışları arasında yer alan uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl dördüncü kez düzenleniyor.

UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısını Antalya'da ağırlıyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle desteklediği Mooves Event öncülüğündeki organizasyon, Nirvana Hotels ana sponsorluğunda Antalya'nın markaları Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines, AG Tohum, Arso İnşaat ile Shimano ve Bisan'ın destekleriyle amatör bisikletçilerin UCI standartlarında yarışmasını sağlıyor.

Sporcular, Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikler içinde yarışacak

Yarınki yarışa katılacak sporcular, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı parkurda pedal çevirecek.

Perge Antik kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçecek bisikletçiler, yüzde 20 eğimin olduğu parkurda pedala basmanın keyfini yaşayacak.

Uzun parkurda kategorilerinde dereceye giren sporcular, gelecek yıl Avustralya'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanacak.