UEFA 16 Yaş Altı Kızlar Dostluk Turnuvası'nda ilk maçlar tamamlandı

UEFA 16 Yaş Altı Kızlar Dostluk Turnuvası'nın ilk müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan organizasyonda, Türkiye, Botswana, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Çin, Paraguay, Uganda ve Galler yer aldı.
Organizasyonda ilk maçlar tamamlanırken, müsabakalar boyunca dostluk turnuvasının adına yakışır görüntüler sergilendi. Maçlar, centilmence geçti. Dünyanın her yerinden elit oyuncuların saha içinde ve dışında rekabet etmelerini sağlayan UEFA, bu turnuvalarla futbolcuların birbirleri ile iletişim kurup yeni deneyimler kazanmasını amaçlıyor.
Organizasyon, 18 Nisan'a kadar sürecek. 9 Nisan'dan bu yana Riva'da kampta bulunan konuk milli takımlar, 19 Nisan'da Türkiye'den ayrılacak.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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