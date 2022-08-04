UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti! - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!

04.08.2022 23:40

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Başakşehir, deplasmanda Breidablik'i 3-1 yendi. Temsilcimize galibiyeti kazandıran golleri Aleksic (2) ve Deniz Türüç attı.

Breidablik ve Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazandı.

BAŞAKŞEHİR AVANTAJI KAPTI

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 38. ve 90+2. dakikada Aleksic ile 52. dakikada Deniz Türüç kaydetti. İzlanda ekibinin tek golü ise 63. dakikada Einarsson'dan geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Başakşehir, İstanbul'a avantajla dönüyor.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Breidablik'i deplasmanda farklı yenerek tur kapısını araladı

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Başakşehir'in Breidablik'i 3-1 yendiği maçın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Breidablik'i deplasmanda farklı yenerek tur kapısını araladı
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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti! - Son Dakika
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