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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Beşiktaş, Lugano'ya deplasmanda konuk olacak, Fenerbahçe ise Spartak Trnava'yı evinde ağırlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde 6. hafta maçları yarın oynanacak
13.12.2023 - 10:11,
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda 6. hafta, yarın 8 grupta 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımına TSİ 23.00'te konuk olacak.

H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında saat 20.45'te Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Legia Varşova (Polonya)-AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 Zrinjski (Bosna Hersek)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Genk (Belçika)-Cukaricki (Sırbistan)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Fiorentina (İtalya)

20.45 PAOK (Yunanistan)-HJK (Finlandiya)

20.45 Aberdeen (İskoçya)- Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Nordsjaelland (Danimarka)

20.45 Fenerbahçe-Spartak Trnava (Slovakya)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

23.00 Lille (Fransa)-KI Klaksvik (Faroe Adaları)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)- Gent (Belçika)

23.00 Zorya (Ukrayna)-Breidablik (İzlanda)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)- Astana (Kazakistan)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Ballkani (Kosova)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Lugano (İsviçre)-Beşiktaş

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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