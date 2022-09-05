UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, Slavia Prag maçına iddialı hazırlanıyor - Son Dakika

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