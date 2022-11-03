Trabzonspor ile Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanırken, Monaco'nun aldığı galibiyet nedeniyle gruptan çıkamadı.
Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Bakasetas attı. Temsilcimiz mücadeleyi 1-0 kazandı ancak bu skor gruptan çıkmak için bordo-mavililere yetmedi.
Monaco'nun Kızılyıldız'ı mağlup etmesiyle grubunu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde veda etti. Temsilcimiz Avrupa macerasına Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u mağlup etse de gruptan çıkamadı! Avrupa Ligi'nden elenen temsilcimiz, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek - Son Dakika