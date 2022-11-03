Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u mağlup etse de gruptan çıkamadı! Avrupa Ligi'nden elenen temsilcimiz, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek - Son Dakika
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Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u mağlup etse de gruptan çıkamadı! Avrupa Ligi'nden elenen temsilcimiz, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

03.11.2022 22:45

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında sahasında ağırladığı Ferencvaros'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'a bu galibiyet de yetmedi. Grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nden elenen bordo mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Trabzonspor ile Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanırken, Monaco'nun aldığı galibiyet nedeniyle gruptan çıkamadı.

GRUPTAN ÇIKAMADIK

Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Bakasetas attı. Temsilcimiz mücadeleyi 1-0 kazandı ancak bu skor gruptan çıkmak için bordo-mavililere yetmedi.

Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

YENİ ROTA KONFERANS LİGİ

Monaco'nun Kızılyıldız'ı mağlup etmesiyle grubunu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde veda etti. Temsilcimiz Avrupa macerasına Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u mağlup etse de gruptan çıkamadı! Avrupa Ligi'nden elenen temsilcimiz, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u mağlup etse de gruptan çıkamadı! Avrupa Ligi'nden elenen temsilcimiz, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek - Son Dakika
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