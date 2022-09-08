Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

08.09.2022 21:54
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 4 grupta 8 maç yapıldı.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2-1 mağlup etti.

TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Zürih (İsviçre) - Arsenal (İngiltere): 1-2

PSV (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1

B Grubu:

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rennes (Fransa): 1-2

Fenerbahçe - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

C Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 2-1

HJK Helsinki (Finlandiya) - Real Betis (İspanya): 0-2

D Grubu:

Malmö (İsveç) - Braga (Portekiz): 0-2

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1

YORUMLAR
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Dinamo Kiev: 2-1 Dinamo Kiev: 2-1 UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1 yendi. UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1 yendi.
Kaynak: AA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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