Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 4 grupta 8 maç yapıldı.
B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2-1 mağlup etti.
TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Zürih (İsviçre) - Arsenal (İngiltere): 1-2
PSV (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1
B Grubu:
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rennes (Fransa): 1-2
Fenerbahçe - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1
C Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 2-1
HJK Helsinki (Finlandiya) - Real Betis (İspanya): 0-2
D Grubu:
Malmö (İsveç) - Braga (Portekiz): 0-2
Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1
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