UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off Turu Belirlendi - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off Turu Belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımlı lig aşaması sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe play-off turuna kalırken, Beşiktaş organizasyona veda etti. Galatasaray'ın muhtemel rakibi Midtjylland ya da AZ Alkmaar, Fenerbahçe'nin ise Bodo/Glimt ya da Anderlecht olacak.

31.01.2025 01:28
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UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımlı lig aşaması bugün oynanan son maçların ardından tamamlandı. Sıralamada temsilcilerimizden Galatasaray ile Fenerbahçe play-off turuna kalırken, Beşiktaş ise organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasının 8'inci ve son haftası 18 karşılaşma ile tamamlandı. Mücadelelerin ardından son 16 turuna yükselen ilk takımlar belli olurken, play-off oynayacak takımlar da netleşti. İlk 8 içerisinde yer alan; Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Totthenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers son 16 biletini aldı. 9 ile 24 arasında sıralanan; Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint- Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe play-off turunda yer alırken; Sporting Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, Rigas Skola, Ludogorets Razgrad, Dynamo Kiev, Nice ve Karabağ ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından temsilcilerimizin de muhtemel rakipleri belli oldu. Ligi 13 puanla 14'üncü sırada bitiren Galatasaray, play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak. 10 puanla 24'üncü sırada yer alan Fenerbahçe ise play-off turunda Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, rakibini geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

Ajax - Galatasaray: 2-1

Midtjylland - Fenerbahçe: 2-2

Twente - Beşiktaş: 1-0

Roma - Eintracht Frankfurt: 2-0

Athletic Bilbao - Viktoria Plzen: 3-1

Dynamo Kiev – Rigas Skola: 1-0

Ferencvaros - AZ Alkmaar: 4-3

FCSB - Manchester United: 0-2

Maccabi Tel-Aviv - Porto: 0-1

Nice - Bodo/Glimt: 1-1

Olympiakos - Karabağ: 3-0

Lyon – Ludogorets Razgrad: 1-1

Rangers - Union Saint-Gilloise: 2-1

Real Sociedad - PAOK: 2-0

Anderlecht - Hoffenheim: 3-4

Sporting Braga - Lazio: 1-0

Slavia Prag - Malmö: 2-2

Tottenham - Elfsborg: 3-0

Kaynak: DHA

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